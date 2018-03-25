هذه لائحة “الأمل والوفاء” في “الجنوب الثالثة”..

أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أنه “انطلاقا من العلاقة الاخوية الراسخة واستنادا الى التحالف الاستراتيجي المتين والثابت بين حزب الله وحركة أمل، وبرعاية ومواكبة من قبل كل من الامين العام لحزب الله السيد نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، نعلن لائحة الأمل والوفاء في الدائرة الثالثة من الجنوب وهي تضم 11 مرشحا عن 3 أقضية في محافظة النبطية. وهم عن دائرة النبطية محمد رعد رئيسا للكتلة وأعضاؤها: هاني قبيسي، ياسين جابر. عن دائرة مرجعيون وحاصبيا: علي فياض، علي حسن خليل، قاسم هاشم، انور الخليل، اسعد حردان وعن دائرة بنت جبيل: حسن فضل الله، ايوب حميد، علي بزي”.

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