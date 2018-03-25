الحسيني ينسحب من المعركة الإنتخابية: “ليست انتخابات”

25 مارس, 2018 - 12:23 مساءً
الحسيني ينسحب من المعركة الإنتخابية: “ليست انتخابات”

أعلن الرئيس حسين الحسيني في بيان له سحب ترشيحه، وأبرز ما جاء في البيان: “إنني إذ أعلن عدم المشاركة في هذه الإنتخابات النيابية التي ليست بانتخابات ولا نيابية إلا في ظاهر الأمر وليس في واقع الحال، أدعو كلّ من شاركني في هذه المحاولة إلى إعادة النظر وفق هذا المعيار.. فالأصل هو المواجهة، لا المشاركة أو المقاطعة، المبادرة لا الاستكانة”.

25 مارس, 2018

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