غداً.. استعدوا للصيف

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض الرطوبة كما تنشط الرياح.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الاربعاء حيث يبدأ بالتقلب .

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة القصوى (في حدود الخمس درجات مئوية) وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح. الثلاثاء:قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في الداخل والمناطق الجنوبية والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 12 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط إلى جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 بالمئة.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى معتدل. حرارة سطح الماء:22 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس:6,37 ساعة غروب الشمس:18,53 .