بعد إشتباكات.. القبض على “الشمو” في مخيم البداوي

ألقت القوة الامنية المشتركة في مخيم البداوي القبض على المدعو ش. ش. والملقب بالشمو، بعد إشتباكات وقعت بينه وعناصر القوة الأمنية، إنتهت بالقبض عليه قبل تسليمه إلى مخابرات الجيش اللبناني في الشمال، كونه مطلوب بمذكرات توقيف عدة صادرة في حقه.

وكانت الإشتباكات بين عناصر القوة الأمنية والشمو وقعت فجر اليوم، بعد اعتداء الشمو على أحد ضباط القوة الأمنية وسلبه سلاحه، ما جعل القوة الأمنية تستنفر وتدهم منزله، بعد رفضه تسليم نفسه، حيث اطلاق النار ورمى قنابل في اتجاه القوة الأمنية التي ردت عليه، ما أدى إلى احتراق أحد منازل المخيم بعد انفجار قنبلة في داخله.

وكانت القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، أصدرت بيانا أوضحت فيه أنه “بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له أحد ضباط القوة الأمنية، دأبت القوة الأمنية على حل الإشكال بالطرق السلمية. وتمت معالجة الموضوع برغم إطلاق النار الذي حصل وبحرص العائلة وآل شمس، وتم تسليم المطلوب ش.ش إلى الجهات المختصة، وتكليف قائد القوة الأمنية بالإجراءات اللازمة للتسليم.