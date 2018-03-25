أرسلان: لهذا السبب جاءت تسمية لائحة “ضمانة الجبل”

أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، في تغريدة له على “تويتر” إلى أنّ: “قرارنا بتسمية اللائحة “ضمانة الجبل” جاء بهدف العيش الواحد في الجبل، وتحرر الانسان من الانعزال والتقوقع، وبهدف الانماء باعتماد عناصر للعيش الكريم من خلال تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية والتكنولوجية والسياحية لتأمين أوسع قدر ممكن من فرص العمل في الجبل، ولتثبيت الناس وخاصة جيل الشباب الصاعد في أرضهم وبيئتهم، والخروج من التعصّب ومن الغرائز المذهبيّة والطائفيّة التي أصبحت آفة على المجتمع اللبناني بأسره الى رحاب الانفتاح والازدهار والنمو”.

وأضاف: ” كذلك نهدف لعودة المهجرين بكرامة ولتثبيت المقيمين بالحفاظ على حقوقهم المشروعة والضائعة جرّاء اعتماد السياسات الغوغائية المتراكمة لسنوات منذ وقف الحرب حتى يومنا هذا”.

وختم بالقول: “كما من الضرورة القصوى تعزيز الحوارات الثقافية والعلميّة والإنمائية والاقتصادية والسياسية التي بدونها لا يمكن للإنسان أن يتطور لمواكبة العصر الذي نعيش فيه، واعتماد عنواناً يجب أن يعزّز وينتشر “لا يحق أن يفكر ويحلّل ويحاور عن المواطن كإنسان حرّ”، فلا أحد في العالم مهما كبر يستطيع احتكار المعرفة والمصلحة العامة إلا باعتماد الحوارات المفتوحة مع كافة القطاعات في الجبل وخاصة الشبابية منها، لأن الطموح الفردي للإنسان لا يختزل وآفاقه كبيرة وواسعة وعلينا مسؤولية ضخمة بمساعدته لكي يستطيع أن يظهرها ويصقلها لتثميرها على المستويات كافة”.