حميد: لعدم الانزلاق إلى الكلام السوقي في الانتخابات

نظمت الماكينة الانتخابية لحركة “أمل” في بلدة برعشيت، لقاء سياسيا مع مرشحي الحركة النائبين ايوب حميد وعلي بزي، في حضور خادم رعيتي صفد البطيخ وبرعشيت الأب وليم نخلة، مسؤول المنطقة السابعة في حركة “أمل” الاستاذ سليم نصار، فعاليات بلدية، تربوية واجتماعية.

وتحدث النائب بزي عن المشروع الانتخابي الذي يجمع حركة “امل” و”حزب الله” وهو “مشروع السيادة والحرية والاستقلال الذي حميناه بدماء ابنائنا وجهادهم ووفاء اهلنا ووحدتهم وايمانهم بهذه الارض”، ودعا الى “المشاركة في الانتخابات عبر التصويت كل حسب قناعاته، المهم ان يمارس حقه في الانتخاب ويعبر عن خياراته ايا تكن، والسادس من ايار هو موعدنا مع اهلنا في هذه القرى المباركة الوفية الذين لم يكونوا يوما الا اهلا للأمل والوفاء”.

ثم تحدث النائب ايوب حميد، فأكد “عدم الانزلاق الى الكلام السوقي في الخطابات الانتخابية والابتعاد عن لغة الشتائم، لأن ذلك يحط من شأن من يطلقه”.

وقال: “اننا إمتداد لتاريخ هذه الارض المشهود لها بجهادها وتضحياتها، وذلك يجعلنا نعتز بانتمائنا ونفتخر به. والانتماء لهذه الارض ولناسها يحتم التزامات تجاهم ليس فقط في المواسم الانتخابية، بل يفرض الاستمرارية في متابعة هموم وقضايا اهلنا والعمل على تطوير نظامنا السياسي لنصل الى نظام يعطي الفرصة للقدرات والمؤهلات التي يختزنها ابناء هذا الوطن”.

واعتبر ان “القانون الانتخابي الجديد ليس منتهى طموحاتنا وامالنا بل هو خطوة يمهد لاعتماد لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية”.

ودعا الجميع الى “اوسع مشاركة في الانتخابات في السادس من ايار، اذ لا ينبغي على احد ان يستثني نفسه من المشاركة في الاقتراع”.

وتحدث عن صورة التعايش التي تعكسها برعشيت بين المسيحيين والمسلمين، ما يدل على أن هذه الارض متسامحة مع ذاتها ومسالمة مع نفسها.