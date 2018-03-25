“زلزال” في لائحة “بعلبك الهرمل”

علم “ليبانون ديبايت” ان انسحاب الرئيس السابق حسين الحسيني من السباق الانتخابي في دائرة بعلبك – الهرمل ترك اللائحة التي كان يرأسها بحالة استهجان وتخبط، لكنها في قدرة على تجاوز ما وصفته مصادرها ب”زلزال”، وان الاعضاء وضعوا بصورة القرار قبل الاعلان عنه.

وعلمنا من مصادر اللائحة ان اعضائها مستمرون في خوض المعركة تحت عنوان “المقاومة المدنية” وان اجتماعاً سيعقد بعد ساعات لحسم اسم رئيس اللائحة على ان يتم التوجه بها غدا الى وزارة الداخلية لتسجيلها.

ونفت المصادر ما يجري ترويجه وتناقله عبر وسائل التواصل من ان اللائحة “فرطت بخروج رئيسها”، مؤكدة ان “الحديث حول الاسباب الكامنة خلف العزوف تركت للرئيس الحسيني الذي شرحها في بيانه، واللائحة تحترم قراره”.