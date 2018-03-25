استنفار أمني على الحدود السورية الأردنية!

أحبط الجيش الأردني عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، على الحدود الأردنية السورية، وقبض على 3 من المنفذين، في حين تراجع الآخرون باتجاه الأراضي السورية.

وقال الجيش الأردني، في بيان له، اليوم الأحد: “تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة أشخاص حاولوا الاقتراب من الأراضي الأردنية، مما أدى إلى إلقاء القبض على 3 منهم وتراجع الآخرين باتجاه العمق السوري”.

وأضاف: “بعد تفتيش المنطقة تم ضبط قطعة سلاح نوع كلاشينكوف وذخيرة عددها 2972 طلقة لنفس السلاح، و611 قطعة حشيش و103010 أقراص ترامادول و223 ألف قرص كبتاجون، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة”.