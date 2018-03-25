الياس المر لوالده: “كلنا حدك أبو الياس”

25 مارس, 2018 - 3:03 مساءً المصدر: رصد
الياس المر لوالده: “كلنا حدك أبو الياس”

نشر الوزير السابق الياس المر على حسابه “انستغرام” صورة لوالده المرشح عن المقعد الاورثودكسيي في المتن الشمالي الرئيس ميشال المر، مرفقة بالقول التالي: “كلنا حدك ابو الياس – راجع لكون حدك ، وكون الى جانب كل يلي وقفت حدن ، مبارح ، واليوم ، و بوكرا . ويلي ما حدا قدن ، نحنا قدن . وان الله على نصرهم لقدير”.

25 مارس, 2018
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