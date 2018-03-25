الحريري: اليوم بيروت غاضبة

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “أن مشواره مع أبناء بيروت طويل، كما كان مشوار الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، مشيرا إلى “أن هناك تضحيات لا بد من أن نقوم بها لمصلحة البلد، ولا بد من الصبر لأن لبنان لا يقوم إلا على الحوار”، وقال: “نحن لسنا كغيرنا، فنحن نفكر بالبلد والناس قبل أن نفكر بشخصنا. هكذا كان رفيق الحريري وهكذا أنا اليوم. فلو أراد رفيق الحريري أن يشخصن الأمور لفعل وكذلك أنا، لكننا ننظر دائما إلى الأمام لكي نبني البلد”.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال كلمة ألقاها قبل ظهر اليوم في حفل فطور أقيم في مقهى “بالاس كافيه” بالمنارة، حضره النائب السابق محمد الأمين عيتاني وعدد من مرشحي لائحة “المستقبل لبيروت” ووجهاء وعائلات بيروتية.

وخاطب الحريري الحاضرين بالقول: “أهلا ببيروت وأهل بيروت. هم الآن يشكلون لوائح ويعتقدون أن بيروت ليست لديها كلمة، كما كانوا يعتقدون أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لكن بيروت حين تريد أن تفرح فهي تفرح، وحين تريد أن تغضب فهي تغضب، واليوم بيروت غاضبة لأنها ترى أن هناك من يحاول وضع يده عليها. البعض يحاول أن يصور أن بيروت نائمة، ولكنها ليست كذلك على الإطلاق، بل هي صبورة، وحين تقوم بيروت وتنفض عن نفسها الغبار سترون حينها من هي بيروت ومن هم أهل بيروت”.

وأضاف: “كل أهل بيروت خير وبركة، وإن شاء الله في 6 أيار، سننزل جميعا إلى صناديق الاقتراع، وإن لم ننزل فكأننا صوتنا للوائح الأخرى. وهذه الانتخابات ليست كأي انتخابات أخرى، فهذه المرة لا نستطيع أن نبقى في بيوتنا ونقول أن اللائحة ستفوز في كل الأحوال. في هذه الانتخابات كلما زاد عدد المقترعين كلما اضمحلت حظوظ اللوائح الأخرى”.

وختم الحريري: “هذا المشوار سنكمله معا إن شاء الله، ولا بد من شحذ الهمم في هذه الانتخابات، وعلينا أن نعمل سويا ونحب بعضنا البعض من أجل مصلحة لائحة المستقبل لبيروت. فهناك من يسعى لخرق اللائحة، بخاصة وأن أغلب الأحزاب السياسية اليوم تخوض الانتخابات هي ضد سعد الحريري، لكن الله سبحانه وتعالى معنا وأهل بيروت معنا”.

وكان اللقاء، استهل بكلمة لرئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد عفيف يموت الذي جدد تأييد أهالي بيروت لنهج الرئيس سعد الحريري وللائحة “المستقبل لبيروت”، وقال: “نحن معك وعلى خطاك سائرون، نبني معك ونعلي البناء معك، لتبقى بيروت كما تريدها أن تكون، مدينة العلم والسلم، أميرة مدن الشرق، عاصمة الخير، مصباحها لا ينطفئ ولا يخفت نورها أبدا”.