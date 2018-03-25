الأب جورج مسّوح.. الى أحضان الملائكة

25 مارس, 2018 - 5:58 مساءً المصدر: وكالات
الأب جورج مسّوح.. الى أحضان الملائكة

توفي كاهن رعية القديس جاورجيوس في عاليه، الأب جورج مسّوح بعد صراع مع المرض.

ونعاه محبّوه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من التأثّر، وعرف عن الأب مسوح الى جانب فكره المنفتح، حبّه الكبير للجميع.

مع اندلاع فجر البشارة بتجسّد الربّ، غيّب الموت أحد أعمدة الفكر المُستَنير في كنيسة أنطاكية، وحركتها، الأب جورج مسّوح،…

Publié par ‎MJO General Secretariat – حركة الشبيبة الأرثوذكسيّة‎ sur dimanche 25 mars 2018

 

وكان الأب مسوح مدير مركز الدراسات المسيحيّة الإسلاميّة وأستاذ في جامعة البلمند، ومختصّا بالدراسات الإسلاميّة والعلاقات المسيحيّة ــــ الإسلاميّة.

25 مارس, 2018

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