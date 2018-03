قصي خولي من ممثل إلى بائع بوظة!

. يا عييين .. ما كنت بعرف انو في بوظة على ايام هارون الرشيد 😅 صحة وهنا 😘 بس مو هون الصدمة ، الصدمة انو تحضير شخصية قصي ما بين ميك اب و تياب .. بتاخد ساعة ونصف يوميا 😥 هدا غير العمامة وزنها 3 كيلو 🤕 وليي . . فعلا مهنة التمثيل تاني اصعب مهنة بعد مهنة عمال المناجم 😊 . . @kosaikhaulii @subhyotry . . #مشاهير_الدراما_السورية #دراميات #دراما #تصميمي #تصوير #عدسة #ممثلين #مبدعين #مسلسلات #فنانين #مشاهير_العرب #مشاهير Snapchat↔ khaled.habbal . . .

A post shared by dramiat – دراميات (@dramiat_) on Mar 21, 2018 at 6:09pm PDT