قصي خولي من ممثل إلى بائع بوظة!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه النجم قصي خولي من كواليس مسلسله القادم “هارون الرشيد” وهو يقوم ببيع البوظة. وأرفق قصي الفيديو بمقطع كتب فيه: “يا عييين .. ما كنت بعرف انو في بوظة على ايام هارون الرشيد صحة وهنا. بس مو هون الصدمة ، الصدمة انو تحضير شخصية قصي ما بين ميك اب و تياب .. بتاخد ساعة ونصف يوميا هدا غير العمامة وزنها 3 كيلو وليي .

ولاقى الفيديو الطريف تداولا واسعا بين محبي قصي.