10 فحوصات هامة بعد الـ 50

مع تقدم السن والدخول فى مرحلة الشيخوخة نتعرض لمشاكل صحية كثيرة، ومنها الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وهشاشه العظام وغيرها ، وتعتبر النساء أكثر عرضة من الرجال لأمراض الشيخوخة نظرا لانقطاع الطمث وقلة الفيتامينات فى الجسم.

ولأن صحة المرأة تهمنا، يقدم اليوم السابع أبرز 10 فحوصات يجب إجراؤها بعد سن الخمسين وذلك وفقا لما ذكره موقع jacksonsun، فإن أبرز الفحوصات هى:

1:فحوصات الكوليسترول، فبعض انقطاع فترة الطمث يحدث خلل فى الجسم ونسبة الدهون والكوليتسرول ، لذلك لا بد من المتابعة الجيدة وتناول الفيتامينات التى تعوض ذلك.

2:اختبارات الكثافة العظمية ، غالبا ما يحدث فقدان فى العظام مع التقدم فى السن وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث ، فيتعرض العظام لمشاكل كثيرة.

3:اختبارات فيتامين د ، فقله فيتامين د قد تسبب هشاشة العظام.

4:اختبارات الثدى للاطمئنان على عدم إصابتها بسرطان الثدى.

5: اختبارات الحوض والرحم ، فمع التقدم فى العمل قد تصاب النساء بأمراض سرطانية ومشاكل فى الرحم.

6:اختبارات الغدة الدرقية، فهى المسئولة عن مشاكل عديدة فى الجسم.

7: اختبارات السكر، فمع التقدم فى العمر تزيد فرص الإصابة بمرض السكر.

8: فحوصات ضغط الدم المرتفع، حيث أنه يسبب مشاكل فى القلب ويزيد من الجلطات.

9: فحص سرطان الجلد.

10:فحص العين للاطمئنان على الشبكية وعدم اصابة العين المياه البيضاء وغيرها من الامراض الاخرى.