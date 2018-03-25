انقلاب قارب مقابل الروشة !!

25 مارس, 2018 - 8:06 مساءً المصدر: وكالات
انقلاب قارب مقابل الروشة !!

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابه على “تويتر”، مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح وفقدان شخص، نتيجة انقلاب قارب مقابل الروشة.

و في التفاصيل نقل عناصر من الدفاع المدني جريحين الى مستشفى الدكتور فؤاد خوري في الحمرا وقتيل الى مستشفى المقاصد اثر تعرضهم للغرق بالقرب من صخرة الروشة. وقد ادى الحادث الى سقوط قتيل اخر وجريحة تم نقلهما بواسطة جهات اخرى الى المستشفى.
القتيلان والجرحى الثلاث هم من التابعية الايرانية وقد تم سحب الجثتين من المياه بواسطة زورق مدني.
وتستكمل الجهات المختصة في الجيش اللبناني البحث عن مصابين اخرين في المياه جراء الحادث

25 مارس, 2018

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