يوحنا العاشر: قضايانا الكنسية ليست سلعة انتخابية

25 مارس, 2018 - 8:56 مساءً المصدر: وكالات
يوحنا العاشر: قضايانا الكنسية ليست سلعة انتخابية

ترأس بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي قداس عيد البشارة الأحد الخامس من الصوم، في دير سيدة البلمند، وشاركه الخدمة الأسقف ايليا طعمة ولفيف من الآباء والكهنة والشمامسة، في حضور شعبي ورسمي.

وفي نهاية الصلاة، ألقى اليازجي عظة حول معاني العيد، تطرق فيها إلى قضايا الشأن العام قائلا: “نحن أمام استحقاق الانتخابات النيابية في لبنان مع ما يرافقها من خلط للتحالفات السياسية وتكثيف للوعود. نذكر أبناءنا المرشحين والناخبين، بالتزام الكنيسة الأنطاكية بالشأن الوطني العام وهموم أوطانها…وهي تبارك ترشيح أي من أبنائها، وتترك للناخبين حرية الاختيار لينتخبوا أشخاصا يحبون لبنان، ويعلون المصلحة الوطنية على الشخصية، ومؤهلين لخدمة إنسان هذا البلد”.

أضاف: “من هنا تأكيدنا أن قضايانا الكنسية ليست سلعة انتخابية، وملفاتنا الكنسية التي تحل دوما بروح الوفاق والمحبة وفق ما يشاء الروح القدس، ليس لها أن تقايض بمصالح خاصة. ووجودنا الكنسي الأرثوذكسي الواحد كبطريركية أنطاكية في المدى الأنطاكي بكامله، هو خط أحمر وأمانة ووديعة تاريخية نحفظها منذ ألفي عام، وسنحفظها دوما”.
وختم مصليا من أجل السلام متمنيا أن يحمل عيد البشارة الخير للجميع.

وبعد الصلاة، استقبل اليازجي المؤمنين في صالون الدير، واستمع الحضور إلى أناشيد قدمها كورال وادي النصارى – سورية.

25 مارس, 2018

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