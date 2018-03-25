عماد الخطيب: سنكمل المشوار مع الرئيس الحريري

25 مارس, 2018 - 9:06 مساءً المصدر: وكالات
عماد الخطيب: سنكمل المشوار مع الرئيس الحريري

أكد المرشح عن المقعد السني في دائرة الجنوب الثالثة عماد الخطيب على “العلاقة الطيبة مع مختلف القوى السياسية”.

وقال الخطيب خلال جولته في شبعا: “سنعمل من اجل هذه المنطقة بمختلف اطيافها ومكوناتها لإنمائها وتنميتها”.

وتوجه ضاهر الى الخطيب بالقول: “انت صورة عن سعد الحريري في دائرة الجنوب الثالثة” مضيفا أن “نحن على هذا الأساس سنخوض المعركة الإنتخابية ونعطي صوتنا لعماد الخطيب ممثل الرئيس سعد الحريري في هذه الإنتخابات”.

ورد الخطيب قائلا: “باسم الرئيس الحريري سنواجه المعركة الإنتخابية وسوف ننتصر بكم شبابا وصبايا في هذه الماكينة الإنتخابية، وسوف نكمل المشوار معكم ومع الرئيس الحريري”.

25 مارس, 2018

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