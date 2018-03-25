كنائس صور احتفلت بأحد الشعانين

احتفلت الطوائف المسيحية التى تتبع التقويم الغربي في صور، بأحد الشعانين، فأقيمت قداديس وزياحات بالمناسبة.

ففي مطرانية مار توما للروم الملكيين الكاثوليك، ترأس مطران صور وتوابعها ميخائيل ابرص قداس الشعانين، عاونه عدد من الآباء، في حضور حشد من المؤمنين. والقى عظة تحدث فيها عن معاني الشعانين وحب السيد المسيح للاطفال، وأمل “ان ينعم لبنان بالسلام والطمانينة”.

ثم أقيم زياح في باحة الكنيسة حمل خلاله المشاركون الشموع واغصان الزيتون وسعف النخيل.

وفي كنيسة سيدة البحار، ترأس نائب رئيس اساقفة صور للموارنة المونسنيور شربل عبد الله القداس بمعاونة عدد من الاباء وفي حضور حشد من المؤمنين وخصوصا الاطفال الذين حملوا الشموع المزينة واغصان الزيتون.

والقى عبد الله عظة تناول فيها معاني المناسبة، ثم سار الجميع بزياح خارج الكنيسة.