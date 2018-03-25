الجمارك السورية ستحمي المياه الإقليمية !!

كشف مصدر مسؤول في الجمارك السورية على أن الجمارك تعمل لتحضير لنشر زوارق بحرية لمكافحة التهريب ضمن المياه الإقليمية لافتا إلى اعتماد حوالي 2 مليار ليرة سورية لزوم تأمين تلك الزوارق.

وأضاف المصدر خروج أمانات جمركية عن الخدمة في العديد من المناطق أدى إلى دخول البضائع إلى الأماكن المسيطر عليها من المسلحين، فوجدت المديرية العامة للجمارك نفسها مضطرة لأن تأخذ على عاتقها ملاحقة ضعاف النفوس وتجار الأزمات من خلال إصدار تعليمات متكررة لجميع العناصر الجمركية، وضبط المخالفات وتغريم أصحاب العلاقة، والأمثلة واضحة من خلال القضايا المحققة فعلا على أرض الواقع ومن خلال متابعة الموضوع بشكل يومي.

وبحسب المصدر، هناك العديد من الأشخاص الذين يشحنون بضائع من المناطق الحدودية لدول الجوار بطريقة غير قانونية وحين يتم ضبطها، يقوم أصحابها بتقديم بيانات قديمة إلا أنه وفي كثير من الحالات يتم كشف زيف هذه الادعاءات أمام وقائع ثابتة كاعترافات السائقين، أو من خلال التحليل المنطقي وذلك عند التقدم ببيانات تعود لسنتين مضت لبضائع تم إدخالها عن طريق أمانة في منطقة جنوبية على حين يتم الادعاء أن البيان للبضاعة نفسها التي تم ضبطها بعد مرور سنتين مازالت بالوزن ذاته ويتم إدخالها تهريبا من المنطقة الشرقية، إضافة إلى الخبرة الكبيرة لعناصر لجنة الخبرة في الإدارة والتي تملك كفاءة عالية في مطابقة البضائع المضبوطة مع البيانات والوثائق.

وبين المصدر أن الضابطة الجمركية تمارس عملها في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، إضافة إلى ضرب طوق جمركي بمحاذاة المناطق الساخنة، وذلك لمنع تهريب المنتجات المحلية عبر المعابر الحدودية إلى خارج سورية.