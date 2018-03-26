بالصورة.. فيصل القاسم للمعارضة: “أنتم حمير”!

وجه الاعلامي السوري المعارض “فيصل القاسم” إهانة كبيرة لفصائل وميليشيات المعارضة السورية رغم وقوفه معها بذات الخندق، واصفاً إياهم بـ “الحيوانات”.

حيث قال في منشور له عبر صفحته في فيسبوك: “حتى الحيوانات فهمت اللعبة، لكن فصائل المعارضة السورية لم تفهمها”.

وبحسب مارصد “الحدث نيوز” فقد انهالت التعليقات بين مستخدي الفيسبوك من السوريين على منشور “القاسم”، وبينما أثنى بعضهم على وصفه فصائل المعارضة بالحيوانات، استهجن البعض الآخر حديثه معتبرين أن ما ينطبق على فصائل المعارضة ينطبق على “القاسم” بوصفه معارضاً سورياً، وقال أحدهم: “أنت أحدنا”.

بينما وجه له أحد المستخدمين من المواليين السوريين تعليقاً ساخراً قال له به: “وكل حمير المعارضة عرفوا انو سوريا منتصرة، وإنت مافهمت يا فيصل”.

يذكر أن “القاسم” الذي يعمل في قناة “الجزيرة” القطرية يحرض على الفتنة بطريقة كبيرة من خلال منبره في “فيسبوك”، وتصاعد خطاب الفتنة في منشوراته مؤخراً مايعكس ضعفه وعجزه عن التأثير على الشارع السوري المعارض سوى بهذا النوع من الخطاب الطائفي، وهو مالايليق بإعلامي بحسب وصف أحد متابعي صفحته في السوشيال ميديا.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز