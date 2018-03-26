فصيل معارض في “سوريا” يهدد الأمن القومي الأميركي!

26 مارس, 2018 - 11:27 صباحًا المصدر: سناك سوري
فصيل معارض في “سوريا” يهدد الأمن القومي الأميركي!

 

أعلنت “الولايات المتحدة الأميركية” في بيان لها إدراج “كتيبة الإمام البخاري” الأوزبكية الناشطة في “إدلب” على لائحة الإرهاب مصنفة إياها كمنظمة إرهابية.

وتنشط الكتيبة التي تضم مقاتلين أجانب في “إدلب” وريف “اللاذقية”، واعتبرتها “الولايات المتحدة” خطراً يهدد الأمن القومي الأميركي واقتصاده، متهمةً إياها بالقيام بنشاطات إرهابية.

وقدمت الكتيبة بمقاتليها وقائدها “صلاح الدين البخاري” من أفغانستان بعد أن قاتلت إلى جانب حركة “طالبان”، لتستقر في “سوريا” وتعلن انضمامها إلى “حركة أحرار الشام”،وتصبح الكتيبة فصيلاً أجنبياً معارضاً في “سوريا”. (هالحادثة ماممكن تشوفها إلا بسوريا”فصيل أجنبي معارض”)، وقد قتل قائدها على يد أحد أتباعه أواخر شهر نيسان من العام الفائت.

وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” على لوائح الإرهاب العالمي.

 

26 مارس, 2018

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