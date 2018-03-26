ديمة ناصيف تكشف عن معلومات خطيرة حول ما يحدث في دوما

كشفت الاعلامية ديمة ناصيف, عن تطورات خطيرة تحصل في مدينة دوما المحاصرة في الغوطة الشرقية لدمشق، و كتبت الاعلامية ديمة ناصيف على صفحتها الشخصية في فيسبوك:

الخلافات تستعر بين جناح نائب قائد جيش الاسلام أبو قصي الديراني وجناح شرعي جيش الاسلام أبو عبد الرحمن كعكة ،

وذلك من أجل التسوية او مواصلة القتال في دوما ، الخلافات وصلت إلى حد التهديد بتصفية كعكة ، والناطق باسم فيلق الرحمن يفضح أساس الخلاف لانجاز الاتفاق هو تهريب الأموال والاثار ….دوما لن تبقي وحيدة … أيام معدودات..

يأتي هذه وسط انباء عن انقسامات بين مسلحي جيش الاسلام بين جناح يرفض اي تسوية مع الدولة الدولة السورية, وجناح يريد الدخول بعملية تسوية و مصالحة على غرار باقي بلدات الغوطة الشرقية التي غادرها مسلحوها الرافضين للتسوية.

فيما يشهد الشارع الشعبي في دوما تحركات شعبية تطالب بالتسوية و عودة دوما الى السلطة السورية, بعد ان ضاق أهالي دوما ذرعا بمتاجرة جيش الاسلام و رعاته الاقليميين بهم و بمدينتهم.