مسؤول فرنسي يكشف معلومات خطيرة حول بداية الحرب على سوريا

كشف وزير الخارجية الفرنسية الأسبق رولان دوما، أن فكرة الحرب على سورية هي وليدة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في سياق حربه التاريخية على روسيا وعلى حلفاء روسيا. وقال دوما في حوار أجرته معه «الوطن» في منزله في فرنسا: «شهدت ولادة وانطلاقة هذه الحرب حيث كنت في لندن نهاية 2010 ودعاني أشخاص لا أعرفهم من قبل لطعام الإفطار وقد أخبروني بأنهم يقومون بالإعداد لتشكيل جيش لتحرير سورية وبعد ثلاثة أشهر من هذا اللقاء انطلقت فعلاً الحرب على سورية».

وأضاف: «إن فكرة الحرب على سورية هي وليدة حلف ناتو في سياق حربه التاريخية على روسيا وعلى حلفاء روسيا، وروسيا تقول دائماً إنها تدعم سورية ولن تتخلى عنها وذلك لأن لروسيا حلماً أبدياً بالوصول إلى المياه الدافئة بالمتوسط وهي سياسة مستمرة لروسيا ولن تتخلى عنها».

وذكر أنه كان مع الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران في لندن لحضور جلسة عمل لحلف «ناتو»، حينها نبه دوما ميتران للاستماع إلى خطاب الرئيس الأميركي رونالد ريغان وهو يتحدث عن سياسة الناتو وتحويل هذا الحلف إلى منظمة عالمية وهذا ما قاد «ناتو» فيما بعد إلى شن الحرب على العراق وسورية. ووجه رسالة لكل الذين يقامرون على ثبات سورية ومواقف روسيا أنهم «سيخسرون»، ولن يتخلى السوريون عن أرضهم ولن يتخلى الروس عن مواقفهم من سورية والحل لا يأتي إلا من خلال مؤتمر دولي تشارك به كل الأطراف وأنا متأكد أننا سنشهد في يوم ما مثل هذا المؤتمر.

ووصف الشعب السوري بأنه «شجاع جداً وذكي ومثقف ولديه الكثير من المفاتيح في يده».