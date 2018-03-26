غدا.. طبقات من الغبار فكيف ستكون درجات الحرارة ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، مع ظهور طبقات من الغبار خاصة في المناطق الجنوبية. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: كتل هوائية دافئة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الاربعاء حيث تبدأ بالانحسار التدريجي ابتداء من بعد الظهر، ويتحول الطقس الى متقلب وماطر نتيجة منخفض جوي.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع رياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الجنوبية مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار خاصة في المناطق الجنوبية.

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار صباحا، يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم وتساقط أمطار متفرقة تكون في بدايتها موحلة ثم تشتد ليلا.

– الحرارة على الساحل من 14 الى 28 درجة، فوق الجبال من 9 الى 23 درجة، في الارز من 5 الى 19 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و80%.

– حال البحر متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 22 درجة.

– الضغط الجوي 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:06:32 ساعة غروب الشمس: 18:55

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