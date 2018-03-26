عماد الخطيب يجول في شبعا: سنكمل المشوار مع الحريري

جال المرشح عن المقعد السني في دائرة الجنوب الثالثة عماد الخطيب في شبعا، حيث زار رئيس صندوق الزكاة في حاصبيا ومرجعيون الشيخ جهاد حمد، مسؤول العلاقات العامة في “الجماعة الإسلامية” في العرقوب الشيخ محمد الجرار ومخاتير وفاعليات في البلدة، وتم التشاور في هموم المنطقة وشجونها.

وأثنى حمد على “ما يقوم به الخطيب ولاسيما رعايته للمساجد في المنطقة”، آملا “كل ما فيه الخير لمنطقتنا خصوصا في هذا الإستحقاق الإنتخابي”.

من جهته اعتبر الجرار “اننا قادمون على استحقاق يهم كل الناس، وكل انسان يطمح للأفضل في منطقته، وان يكون هناك من يمثلها خير تمثيل، ونتمنى ان يكون هناك اجماع في العرقوب وحاصبيا ومرجعيون على من يمثلها”.

وأكد الخطيب على “العلاقة الطيبة مع مختلف القوى السياسية، وسنعمل من اجل هذه المنطقة بمختلف اطيافها ومكوناتها لإنمائها وتنميتها”.

ثم توجه الى مركز منسقية “تيار المستقبل” في حاصبيا ومرجعيون، في شبعا، حيث كان في استقباله عضو المكتب السياسي في التيار زياد ضاهر واعضاء من المنسقية والماكينة الإنتخابية في شبعا.

وتوجه ضاهر الى الخطيب بالقول: “انت صورة عن سعد الحريري في دائرة الجنوب الثالثة، ونحن على هذا الأساس سنخوض المعركة الإنتخابية ونعطي صوتنا لعماد الخطيب ممثل الرئيس سعد الحريري في هذه الإنتخابات”.

ورد الخطيب قائلا: “باسم الرئيس الحريري سنواجه المعركة الإنتخابية وسوف ننتصر بكم شبابا وصبايا في هذه الماكينة الإنتخابية، وسوف نكمل المشوار معكم ومع الرئيس الحريري”.