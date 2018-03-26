نتائج مذهلة للصيام.. بعد 3 أيام هذا ما سيحصل بجسدكم!

أظهرت دراسة حديثة أن الصيام لمدة 3 أيام يساعد على تجديد نظام المناعة بالكامل، وإنتاج خلايا دم بيضاء جديدة، وهي خط الدفاع الأول للجسم ضد الأمراض المعدية.

ويعتقد الباحثون، أن الصيام بمثابة مفتاح التشغيل، الذي يحفز الخلايا الجذعية، على إنتاج خلايا دم بيضاء جديدة، مما يساعد على إعادة بناء جهاز المناعة بالكامل في الجسم، وحتى لدى كبار السن.

ويقول الدكتور فالتر لونغو، من جامعة جنوب كاليفورنيا، والمشارك في تأليف الدراسة، إن الجسم يتخلص من الخلايا والأنسجة التي تكون تالفة أو قديمة، والاجزاء غير الفعالة خلال الصيام، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويوضح لونغو، أن الصيام لفترات طويلة، يجبر الجسم على استخدام مخزونه من الغلوكوز، ويكسر جزءاَ كبيراً من خلايا الدم البيضاء القديمة، وهذا يؤدي إلى تصنيع خلايا جديدة.

ويمكن أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة للغاية، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أنظمة مناعة تالفة، مثل مرضى السرطان، الذين يتلقون العلاج الكيميائي، كما يمكن أن يساعدنا عندما نتقدم في السن، عندما تصبح أجهزة المناعة أضعف، مما يجعل من الصعب مكافحة العدوى الخفيفة.