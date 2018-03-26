موسكو: أكثر من 114 ألف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية

26 مارس, 2018 - 3:38 مساءً المصدر: نوفوستي
موسكو: أكثر من 114 ألف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن أكثر من 114 ألف مدني خرجوا من غوطة دمشق الشرقية عبر المنافذ الإنسانية المقامة في المنطقة بإشراف العسكريين الروس.

وذكر المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان له أن أكثر من 400 مدني غادروا الغوطة منذ صباح اليوم عبر المنفذ الإنساني في مخيم الوافدين، مضيفا أن العسكريين الروس زودوهم بوجبات الساخنة ومياه للشرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المركز أن السكان المدنيين لا يزالون يعودون إلى بلدتي سقبا وكفر بطنا المحررتين مؤخرا، مضيفا أن العسكريين الروس يزودونهم بالمياه والمواد الغذائية ومستلزمات النوم، كما تتواجد كوادر طبية في المنطقة لتأمين الخدمات اللازمة للجرحى والمرضى والمصابين.

26 مارس, 2018

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