عون استقبل وفدا من رؤساء روابط مخاتير جبل لبنان

26 مارس, 2018 - 6:06 مساءً المصدر: وكالات
عون استقبل وفدا من رؤساء روابط مخاتير جبل لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بمناسبة “يوم المختار”، وفدا من رؤساء روابط المخاتير في جبل لبنان، ضم، رئيس رابطة مخاتير قضاء المتن سعيد متري، رئيس رابطة مخاتير قضاء جبيل ميشال جبران، رئيس رابطة مخاتير قضاء كسروان جو ناضر، رئيس رابطة مخاتير قضاء بعبدا جورج رزق الله، رئيس رابطة مخاتير قضاء عاليه انور الحلبي، رئيس رابطة مخاتير قضاء الشوف محمد شعبان وأمين سر رابطة مخاتير المتن عصام ابو جودة.

وتحدث سعيد متري، باسم الوفد، فنقل الى رئيس الجمهورية “تأييد مخاتير جبل لبنان لمواقفه الوطنية وإدارته الحكيمة لشؤون البلاد واهتمامه بمطالبهم”.

ثم تحدث رؤساء الروابط تباعا، عارضين مطالبهم، خصوصا لتفعيل الصندوق الخاص بهم وتعيين مجلس ادارة جديد له، وتطرقوا الى مطالب “تعزز دور المختار في الحياة الوطنية اللبنانية”.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مهنئا اياهم ب”يوم المختار”، منوها ب”مسؤوليات المخاتير في ادارة شؤون المواطنين وتحقيق صلة الوصل بينهم وبين الادارات الرسمية”.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد للرئيس عون درعا تكريمية.

26 مارس, 2018

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