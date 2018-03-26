جنبلاط يحذر من مواجهة في لبنان

26 مارس, 2018 - 7:27 مساءً المصدر: وكالات
جنبلاط يحذر من مواجهة في لبنان

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أن المحور الروسي الإيراني ربح في الوقت الحاضر في سوريا “لكن المخيف هو أن الآتي أميركيا يبشر بمواجهة قد تكون في لبنان”.

وأشار جنبلاط لقناة “فرانس 24” الى أنه يحذر “أي فريق داخلي لبناني من المراهنة على فريق العمل الأميركي الجديد المتصلب والمتصهين تحت شعار محاربة إيران أو نفوذ حزب الله في لبنان.”

وعن الانتخابات النيابية قال جنبلاط:”إنها لن تحقق طموحات اللبنانيين الذين يريدون التغيير نحو الأفضل”، وراى ان لبنان لن يستقيم إلا بعد خروجه من الدوامة الطائفية.

26 مارس, 2018

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