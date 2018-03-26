روسيا تتوعد بالرد على طرد دبلوماسييها

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن روسيا سترد بالمثل على قرار عدد من الدول الغربية بطرد الدبلوماسيين الروس.

وقال إنّه من الضروري تحليل الوضع حول القرارات المتعلقة بطرد الدبلوماسيين الروس، مشيرًا إلى أنّ “روسيا لا علاقة لها بقضية سكريبال”.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا تعرب عن احتجاجها الشديد على اتخاذ عدد من الدول الغربية قرارات حول طرد دبلوماسيين روس في قضية سالزبوري.





وجاء في بيان الوزارة: “نعرب عن احتجاجنا الشديد بسبب اتخاذ إجراءات من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو بقرار طرد الدبلوماسيين الروس. ننظر إلى هذه الخطوة على أنها غير ودية ولا تتماشى مع مصالح البحث عن الأسباب وعن الجناة في حادث سولزبوري”.