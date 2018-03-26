الحريري يدين اطلاق صواريخ على السعودية

غرد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عبر “تويتر” قائلا: “إن اطلاق صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية، محل ادانة كل العاملين على وقف الحرب في اليمن. وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وبذل الجهود لمنع تفاقم الاوضاع، والتكامل مع الجهود الصادقة التي تبذلها قيادة المملكة في هذا السبيل”.

ان اطلاق صواريخ باليستية على المملكة العربية #السعودية، محل ادانة كل العاملين على وقف الحرب في #اليمن. وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وبذل الجهود لمنع تفاقم الاوضاع، والتكامل مع الجهود الصادقة التي تبذلها قيادة #المملكة في هذا السبيل. — Saad Hariri (@saadhariri) March 26, 2018