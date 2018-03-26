ميركل بشارب نازي على غلاف صحيفة تركية !!

روجت صحيفة يومية تركية داعمة بقوة للرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين صورة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على غلافها الأمامي على أنها أدولف هتلر متهمة إياها “بالعقلية النازية”.

وتشتهر صحيفة يني آكيت التركية بموالاتها الشديدة لاردوغان وسياسته، حيث طبعت على غلافها صورة لميركل بشنب هتلر وعلى يدها العلامة النازية والحزام بشكل قطري عبر صدرها كالقادة النازيين، تعقيبا على وصف أردوغان لها.

#Türkei– #Presseschau– #Merkel in Nazi-Uniform

Die regierungsnahe türkische Tageszeitung Yeni Akit wirft Merkel vor, Terrorgruppen (Gülen, PKK, DHKP-C) Schutz zu gewähren und Anschläge auf Moscheen in Deutschland nicht zu verurteilen pic.twitter.com/qiNdLzZEvy — elmas topcu (@TopcuElmas) March 26, 2018

وجاءت صفحتها الأولى في الوقت الذي سيلتقي فيه رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مع أردوغان في منتجع فارنا البلغاري على البحر الأسود في محاولة لإصلاح العلاقات مع تركيا والاتحاد الأوروبي.

ودعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى رفع العوائق السياسية المصطنعة أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي من دون استخدام معايير مزدوجة، مضيفا: “نفذنا كافة البنود (للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي) التي تم الاتفاق عليها”.

واتهم أردوغان ألمانيا وحكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى بإظهار العقلية النازية إثر حظرهم الوزراء الأتراك من تقدم المسيرات في الفترة التي سبقت استفتاء أبريل العام الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصوّر فيها صحيفة تركية ميركل على أنها الدكتاتور النازي الذي تسبب بالحرب العالمية الثانية وترأس الهولوكوست، بعد ذلك نشرت صحيفة “جونيس” اليومية ذات الطابع اليميني صورة لها في الزي النازي ، إلى جانب كلمات بالألمانية: “Frau Hitler” ووصفت ميركل “بالخالة القبيحة”.