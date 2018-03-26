تسليم وتسلم إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

جرى اليوم حفل التسليم والتسلم بين المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جوزيف نصير والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، في مبنى المؤسسة – بدارو، بحضور وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ومستشاري الوزارة ومجلس الادارة.

استهل اللقاء بكلمة شكر فيها أبي خليل ل”نصير جهوده طيلة السنوات الماضية”، وقال: “لقد كانت جهوده كبيرة، إذ استلم قطاعا خاسرا وجعل منه قطاعا رابحا على عكس مؤسسات كثيرة في الدولة سواء أكانت استثمارية أم مؤسسات عامة، وهي متعثرة ولا تزال، وتفصل لها موازنات سنوية من الدولة اللبنانية. ما قام به في قطاع حيوي كقطاع المياه عمل جبار نهنئه عليه”.

أضاف: “نواجه صعوبات كثيرة في هذا القطاع، حيث تقل المتساقطات، وموسم الشح يزيد، فهذا الأمر يحتم علينا القيام بمشاريع كثيرة، مما أدى بالمؤسسة إلى تنفيذ كل من سد جنة، ومشاركتها بمشروع الأولي وسد بسري وجره الى بيروت وتجديد شبكات توزيع المياه في المناطق كافة، مما أدى أيضا الى إيجاد مصادر جديدة للمياه بعد ترميم البنى التحتية”.





وتمنى أبي خليل لـ”المدير العام الجديد التوفيق بالمهمة المقبلة الملقاة على عاتقه، رغم التحديات الكبيرة”، وقال: “المصادفة كانت جميلة بصدور مراسيم التعيين في اليوم العالمي للمياه، وهي دلالة على المهمات الملقاة على عاتقه لنأخذ المؤسسة الى مؤسسة أنجح وأفعل، وتأمين الخدمات على مدار الساعة للمواطنين بطريقة وبأسعار جيدة مع المحافظة على ربحية المؤسسة”.