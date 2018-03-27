جنبلاط إلى دمشق!

سيزور جنبلاط العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية له، تلك قد تكون مفاجأة كبيرة وغير متوقعة إلا أنها ستحدث بناء على توقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف التي قالت في سلسلة توقعاتها إن تيمور جنبلاط سيزور دمشق قريباً.

وأطلقت الفلكية اللبنانية توقعات جديدة مرعبة للعالم واجملها لسوريا, وجاء فيها:

التوقعات على المستوى الدولي:

تفجير أحد المراكز التجارية في كوريا الشمالية وسقوط عدد كبير من الضحايا

الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون سكون تحت دائرة الخطر والشعب الكوري سينتفض.

حصول تنظيم “داعش” على سلاح كيماوي يتم استعماله في أحد الدول الاوروبية والكارثة كبيرة، والفضيحة تطال أحد اجهزة المخابرات البارزة.

اكثر من 13 ولاية أمريكية تتحد ضد ترامب وولاية الرئيس الأمريكي على المحك

التوقعات على المستوى العربي:

خلاف على الحكم في الكويت وصحة أمير البلاد على المحك

الرئيس السوري بشار الأسد باقٍ في منصبه .

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يزور سوريا “لحدث مهم”

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في زيارةٍ إلى سوريا “لحدث مهم”، ومظاهرات تعم الشارع التركي رفضاً للزيارة

الرئيس السوري بشار الاسد يزور مصر

– تيمور جنبلاط في زيارة لدمشق.