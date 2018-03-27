جابر: نحافظ على الانتصار بالتصويت لمشروع المقاومة

أكد النائب ياسين جابر خلال احتفال أقامته حركة “أمل” – شعبة زوطر الشرقية وكشافة الرسالة الاسلامية في بلدية زوطر الشرقية تكريما للامهات في عيدهن وخصوصا أمهات الشهداء من أفواج المقاومة اللبنانية – أمل، أن “أمهات الشهداء في المقاومة صنعن مجد لبنان من خلال تقديم أغلى ما يملكن من أبنائهن في ميدان المقاومة حتى كان التحرير الذي ننعم به ونقيم الاحتفالات في كل المناطق الجنوب”، مقدرا “دور الجيش والشعب والمقاومة في التصدي للارهاب التكفيري وطرده من حدودنا الشرقية والشمالية بفضل تكامل الارادات والقدرات القتالية”.

وقال: “لقد أعلنت من النبطية لائحة الامل والوفاء وهي تضم قوتين أساسيتين هما حركة أمل وحزب الله لذلك علينا ان نقدم على الاقتراع في 6 ايار لحماية لبنان والحفاظ على الانتصارات التي تحققت ضد اسرائيل والارهاب ولتحصين لبنان وحمايته من كل الاخطار والتحديات، وعلينا أن نرفع مستوى التصويت لنؤكد أن الشعب مصدر السلطات وان الانتخابات مظهر من مظاهر الديمقراطية”.

ودعا إلى “الابتعاد عن الخطابات التي تشد العصب الانتخابي والتي تستفز مشاعر الآخرين لانها تؤدي الى مزيد من التشنج للمناخ السياسي ونحن أحوج ما نكون لحماية الاستقرار والابتعاد عن المناكفات والسجالات التي ترفع منسوب التوتر والذي يستجلب توترا في الشارع الآخر. تعودنا من خلال تعاليم الامام الصدر ورسالته للبنانيين ان نحافظ على الوحدة الوطنية اللبنانية وهذه هي توجيهات الرئيس نبيه بري أيضا التي تشدد على منعة لبنان وصونه من الأخطار والرياح العاتية ليبقى وطنا قويا منيعا ومحصنا. إن خطابنا السياسي في الانتخابات وقبلها وبعدها هو حماية لبنان”.

وتابع: “مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الذي يفصلنا عنه اربعون يوما تقريبا نقول، إننا في هذا الاستحقاق سنحصد ما زرعنا خلال السنوات التي خلت وكلنا ثقة بكم وباختياركم انتم يا ابناء الجنوب، فأنتم على وعي كاف لتميزوا بين من زرع انماء وخدمات ومن ترك الجنوب لسنوات وعاد اليوم يحمل بعض من اموال مشبوهة ويتلطى تحت شعارات واهية لا أهمية لها عندكم لأن خياركم واضح وهو خط الشهداء خط المقاومة والصمود والتحرير. إن تحالف حركة امل وحزب الله هو لمستقبل لبنان، هذان الفريقان اللذان يتكامل عملهما أكان انماء أم مقاومة، وتجلى هذا الانماء مدارس جامعات ومعاهد ومؤسسات سياحية. هل كل هذا كان ممكنا لولا التوازن الذي تم خلقه وخاصة بعد حرب تموز والمعادلة التي فرضها جيشنا الوطني والمقاومة في منع اسرائيل من الاعتداء علينا بعد ان كانت قرانا مستباحة لها. واليوم اسرائيل لا تستطيع اقتلاع شجرة على الحدود وهنا علينا جميعا ان نتكاتف وتكاتفنا يكون بالنزول الى صناديق الاقتراع والتصويت لهذا المشروع الذي اوصلنا الى النصر وجعل من لبنان دولة قوية بعد ان كانت ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها ولكن بتكامل الجيش والشعب والمقاومة اصبحنا اقوياء يحسب لنا حساب في المنطقة. نعم انتصرنا على عدو صهيوني وطردناه ذليلا من أرضنا كما هزمنا الارهاب المتصهين المتطرف الذي حاولوا ادخاله الى قرانا وثقافتنا لخلق فتنة بين الطوائف، لكن مشروعهم فشل وهزم وانتصرنا وهذا الانتصار يجب علينا ان نحافظ عليه بالتصويت لمشروع المقاومة والصمود والنصر”.

وقال: “لسنا بحاجة في هذه المنطقة إلى شد عصب جمهورنا، يوجد لدى هذا الجمهور ما يكفي من الوعي ليعرف ان هذا التحالف القائم اليوم هو تحالف وتكامل بين فريقين سياسيين هما حركة أمل وحزب الله، هو تحالف لمصلحة لبنان، كما حمى هذا التحالف لبنان من خطر الارهاب ومن الاحتلال الاسرائيلي ، هو لم يحم فقط أهل الجنوب انما لبنان كله. عندما إستشهد الشباب من أبناء هذه المنطقة دفاعا عن حدودنا الشرقية والشمالية كانوا يحاربون الارهاب لحفظ أمن لبنان كله، وهذا التحالف الاستراتيجي هو الذي يحمي لبنان وأمنه وإستقراره ويحقق مصالح اللبنانيين. إن خطابنا السياسي سيبقى خطابا راقيا، خطابا يؤمن بالتنوع في المجتمع اللبناني، يؤمن بالعيش المشترك في لبنان، ويؤمن انه فقط بوحدتنا نستطيع ان نحمي لبنان”.

ووزع النائب جابر وملاح وسويدان دروعا على عوائل وأمهات الشهداء في البلدة. وكانت فقرات فنية معبرة لكشافة الرسالة الاسلامية وكلمات أثنت على دور الام الجنوبية.