“غرندايزر” الحمصي يعتدي على زوجة عسكري في حمص

تعرضت المواطنة (ن.م)، من سكان حي وادي الذهب، لاعتداء لفظي بأسوأ العبارات ومحاولة ضرب من شبيح ينتحل صفة “غرانديزر” وسط الشارع وأمام الناس قرب مدرسة البحتري في حمص.

وقالت المواطنة في حديثها لتلفزيون الخبر أن “القصة بدأت عندما كانت تعبر الشارع المسمى “طلعة البحتري” في كرم اللوز برفقة أولادها، أثناء مرور سيارة بسرعة من نوع كيا ريو سوداء اللون تحمل لوحة طرطوس”.

وتابعت المواطنة في شكواها، أن “السيارة أوشكت أن تصدم ابنتها لولا أنها سحبتها من أمام السيارة، وبعد عدة أمتار توقف صاحب السيارة وعاد إليها حيث كانت واقفة على طرف الطريق، لتبادره بالحديث طالبة منه ان يخفف السرعة وينتبه الى الشارع”.

وأردفت المواطنة “اضطررت للصمت بعدها إثر الكم الهائل من الشتائم التي طالتني وطالت عائلتي وشرفي”، متابعة “مشيت بعجلة غرباً باتجاه حقائب الزاوية فتبعني بسيارته وأوقفني وحاول ضربي مكملا موشحاته”.

وحاولت المرأة تهدئته قائلة إنها زوجة عسكري يقاتل في الغوطة، ولكن ذلك لم يشفع لها فشتمها وشتم زوجها بكلمات بذيئة أمام أولادها وأمام المواطنين الذين اجتمعوا ولكن لم يتجرأ أحد منهم على التدخل ومنعه، فبكت وهربت مع أولادها.

وطالبت المواطنة (ن.م) عبر تلفزيون الخبر أن تأخذ الجهات الأمنية حقها وحق زوجها الذي يقاتل للسنة الثامنة في منطقة الغوطة ليحمي السوريين من الارهاب.