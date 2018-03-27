الصحافة التركية تفبرك خبراً لدعم العدوان التركي على “تل رفعت” السورية!

نشر الجيش التركي صوراً لمظاهرات زعم أنها لأهالي مدينة “تل رفعت” السورية التي قال الرئيس التركي إنها ستكون مسرح العمليات التركية القادمة، وتضمنت الصور مظاهرات لأهالي المدينة ضد ماقيل إنه “تنظيمات إرهابية”، وادعى الجيش التركي أن أهالي المدينة السورية طالبو تركيا بإنقاذهم.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية وعدة وسائل إعلامية موالية للحكومة التركية الصور تحت عنوان: “مظاهرات ضد التنظيمات الإرهابية في تل رفعت”، ليتبين أن تلك الصور تعود لأهالي مدينة “أعزاز” التي تسيطر عليها فصائل “درع الفرات” المدعومة تركياً.

وقالت صحيفة “زمان” التركية المعارضة إن الجيش التركي نشر الصور عبر حسابه في “تويتر” بالإضافة لبعض “الصفحات الجهادية” التي نشرت عدة تغريدات تقول فيها إن أهالي “تل رفعت” خرجوا في مظاهرات طالبوا “تركيا” من خلالها بتطهير المدينة، إلا أن أحد حسابات “الجيش الحر” نشر الصورة وقال إنها من مدينة “أعزاز” وليس مدينة “تل رفعت”.

ويساعد نشر مثل هذا الخبر في تعويم إدعاء الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” الذي قال إن السوريين طالبوا تركيا بالتدخل لتحريرهم وإعادة الأمن لهم، أضف إلى ذلك أن “أردوغان” أكد أن “تل رفعت” ستكون المدينة الثانية بعد “عفرين” الذي سيشن الجيش التركي عدوانه عليها.