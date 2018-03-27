اتفاق بين باسيل وأرسلان أبعد من الانتخابات

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أننا “حريصون على تعزيز المصالحة من خلال عودة كاملة سياسية وادارية واقتصادية الى الجبل”.

وقال، بعد زيارة لدارة وزير المهجرين طلال ارسلان في خلدة: “الشراكة تقتضي التفاهم ضمن الخصوصيات وتمثيل الجميع، ولهذا اخترنا التحالف السياسي والانتخابي مع المير طلال”.

وأضاف باسيل: “نحن اليوم بصدد تجسيد مفهومنا للشراكة وتفاهمنا مع المير طلال لا يجب ان يقرأه البعض كما قرأوا التفاهم مع حزب الله فهو ليس ضد احد”.

وأكد أننا “نعلن اليوم عن اتفاق سياسي بين التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي ابعد من الانتخابات عنوانه الشراكة الوطنية وبالجبل”.

وتابع باسيل: “نعد اهل الجبل بتلمس نتائج تفاهمنا خلال السنوات الاربع المقبلة”.

وبدوره، قال ارسلان: “لم نكن يوما بعيدين عن التيار ونحن اتفاقنا هو تثبيت لتحالفنا القائم اصلا وخاصة اننا اتفقنا ان للجبل خصوصية”، مشيراً إلى أنّ الحزب الديموقراطي سينضم الى كتلة التيار الوطني الحرّ في مجلس النواب.

وتابع: “سنتعاون في العمل لرفع الظلم عن أهل الجبل”.