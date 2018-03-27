الحمام بهذه الطريقة يحرق سعرات حرارية كنصف ساعة من المشي

كشفت دراسة طبية حديثة أنّ الاستلقاء في الماء الساخن من الاستراتيجيات التي من الممكن أن يتبعها الأشخاص أصحاب الوزن الزائد لخسارة جزء من وزنهم.

وأشارت الدراسة التي أقامتها جامعة لوبورو البريطانية إلى أن الاستلقاء في حوض مليء بالماء الساخن يساعد الجسم على حرق 130 سعراً حرارياً، وهي نفس كمية السعرات التي يحرقها جسم الإنسان عند المشي لـ30 دقيقة.

ولفت موقع “HEALTH” إلى أن العلماء من جامعة لوبورو أجروا تجربة علمية على 14 رجلاً لمعرفة مدى تأثير الماء الساخن على مساعدة الجسم لحرق السعرات الحرارية الناتجة التي يحصل عليها.

وأضاف أن الـ14 رجلاً خاضوا تجربتين، الأولى تشمل أداء قيادة الدراجات لمدة ساعة كاملة، والثانية كانت الاستلقاء في حوض مليء بالماء الساخن لنفس المدة، لافتة إلى أن درجة حرارة الماء كانت تبلغ 104 فهرنهيت.

وتابع أن الهدف من الاستلقاء في الماء الساخن هو رفع درجة حرارة جسم الإنسان بمقدار درجة واحدة، وهو الأمر الذي ساعد على حرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية والتي وصل مقداراها إلى 130 سعراً حرارياً دفعة واحدة.

وأشار الموقع إلى أن الاستلقاء في الماء الساخن ساعد أيضًا المشاركين في التجربة على المحافظة على مستوى السكر بالدم في معدله الطبيعي بالإضافة إلى ثبات معدل ضغط الدم أيضا.