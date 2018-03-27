كتاب من الخارجية إلى الداخلية.. ماذا تضمن ؟

في إطار جهودها الدؤوبة لتهيئة وتسهيل عملية إقتراع المنتشرين اللبنانيين الذين تسجلوا للإدلاء بأصواتهم خارج لبنان في الإنتخابات النيابية اللبنانية، أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين، إستنادا الى مرسوم دعوة الهيئات الناخبة رقم 2219 تاريخ 2212018، والى أحكام المادة 116 من قانون الإنتخاب رقم 44 تاريخ 1762017، كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات يتضمن لائحة بالمراكز الإنتخابية وأقلام الإقتراع التي تقترح وزارة الخارجية وبالتنسيق مع البعثات اللبنانية فتحها في الدول الأربعين التي ستجري فيها الإنتخابات يومي 27 و 29 نيسان المقبل، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء. وأرفقت وزارة الخارجية هذه اللائحة بالاعداد التقريبية وغير النهائية للناخبين في كل مركز إنتخابي ريثما تصدر لوائح الشطب النهائية والمصححة عن وزارة الداخلية والبلديات.

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