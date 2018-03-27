ما جديد قضية “جريمة الفريزر”.. ؟!

ادعى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان على اللبناني ن. ع. ع (1978) بجرم قتل مخدومته الفيليبينية في منزله في الكويت منذ نحو عام ونصف العام، وتجميد جثتها في “الفريزر”، وذلك بعدما تمكنت السلطات اللبنانية من توقيفه الشهر الماضي حيث قامت النيابة العامة التمييزية بتحويله الى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.، وع. من سكان صيدا وزوجته سورية تدعى م.ع.ح. شاركت في الجريمة ولا تزال متوارية.

وفي التحقيقات اعترف ع. بفعلته، وإدعى القاضي رمضان عليه بموجب المادة 549 عقوبات التي تصل الى الإعدام.