كاظم الخير: سنخوض معركتنا الانتخابية مع ميقاتي

نظمت جمعية التوعية والعمل الخيري وحضانة دار الطفل السعيد، على مسرح مجمع الخير في المنية، حفلا تكريميا لأطفال الحضانة الذين أصبحوا في الجامعات ولأمهات وسيدات، لمناسبة عيد الأم والطفل، في حضور النائب كاظم الخير وعقيلته كارول أبو اللبن، النائب السابق صالح الخير، وحشد من الفاعليات والسيدات وأعضاء الجمعية.

وألقت السيدة الخير، كلمة تناولت فيها علاقة النائب الخير بعائلته، وتضحيته “بهذه العلاقة وبحياته من أجل هموم أبناء بلدته”، لافتة الى أنه “كرس حياته للخير ولمصلحة المنية وأبنائها وسعى جاهدا لمساعدتهم في كل الظروف وفي مختلف النواحي”.

ثم كانت كلمة لرئيسة جمعية التوعية والعمل الخيري إيمان سنجابة الخير، تحدثت فيها عن دور الأم في بناء المجتمعات، و”تربية أبنائها تربية مبنية على المبادىء والأخلاق الحسنة، وبخاصة الأم التي فقدت زوجها، فتجد نفسها في مواجهة تحمل الأعباء المادية لإعالة عائلتها من جهة، وإدارة شؤون أبنائها والقيام بدور مزدوج معهم، بحيث تجد نفسها مضطرة لملء الفراغ الذي تركه الأب في حياة الأبناء وهذا من أصعب الأدوار التي تواجهها المرأة الأم”.

ثم عددت اهداف الجمعية وإنجازاتها وتقديماتها، مشيرة الى “أهمية العمل الخيري ومساعدة الغير”.

أما النائب الخير فقال: “نحن تربينا في بيت علمنا أن العمل السياسي هو الصدق والوفاء والإخلاص، هو خدمة الناس والوقوف الى جانبهم في كل الظروف والشعور بهمومهم وتحسس عذاباتهم وآلامهم، ولم نشارك في العمل السياسي من أجل المراكز والمناصب، فالعمل السياسي هو احترام كرامة الناس وموقفهم، ولكل انسان موقف، إما أن يأخذه أو أن تدفن ذكراه. والمنية فيها العديد من الرجال ذات المواقف التي يشهد لها التاريخ وستبقى مواقفهم خالدة في ذاكرتنا”.

أضاف: “سنخوض معركتنا الإنتخابية متكلين على الله، وعلى الناس الطيبة، متحالفين مع الرئيس الميقاتي ومع اللائحة التي نرى بأنها تشبهنا أكثر من غيرها من ناحية تاريخها السياسي وانتمائها الشمالي، فهي تمثلنا وتمثل تطلعاتنا وآراءنا السياسية، وسنسير معها على نفس النهج والمبادىء التي نهدف اليها من بناء دولة المؤسسات، والاعتدال واتفاق الطائف والانماء المتوازن الى تحقيق العدالة الإجتماعية، فنحن لا ولن نغير شعاراتنا ومبادءنا ولا نتاجر بالسياسة ولا نبيع مواقف والأهم أننا لن نبيع منيتنا العزيزة”.

تخلل الحفل عروض مسرحية وفنية لأطفال الحضانة، وختاما وزعت الهدايا والألعاب للأطفال والهدايا التذكارية للأمهات المكرمات.