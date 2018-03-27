من هو المذيع المشهور الذي سيشارك رامز جلال تقديم برنامجه؟

برنامج رامز جلال تحول الى عادة في موسم رمضان من كل عام : “رامز قرش البحر”، “رامز واكل الجو”، “رامز تحت الارض”، عناوين كثيرة اختارها جلال وفي كل عام تُسرّب فكرة البرنامج ومن سيشاركه التقديم.

وبحسب موقع مشاهيري، المعلق الرياضي مهيب عبد الهادي سيشارك جلال برنامجه للموسم الرمضاني المقبل 2018. ومهمة عبد الهادي تكمن في إقناع “الضحايا” بالسفر إلى روسيا من أجل الحلول كضيوف على برنامجه الجديد الذي قيل أنّه سيحمل عنوان “اللعيب”.

وفكرة البرنامج تدور حول إقناع المشاهير بالسفر إلى روسيا من أجل تصوير حلقات لتشجيع المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم، وعند وصولهم إلى إحدى المناطق الجليدية، ينفّذ رامز المقلب فيهم عبر إثارة الرعب والخوف من خلال دب قطبي.

يُذكر أن أخبار كانت قد تداولت حول اشتراك الإعلامية رزان مغربي في برنامج المقالب، تماماً كما فعل نيشان الموسم الفائت؛ وذلك على خلفية الصورة التي ظهرت فيها مرتدية الزي الروسي حيث علّقت: “من روسيا مع حبي ابقوا مستعدين مفاجأة كبيرة قريبا”. ورغم نفي مغربي لكل ما تمّ تناقله إلا انّ هذه الشائعة لا تزال تحوم فوقها.