جلسة حكومية خاصة للبت بملف الكهرباء

طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل توزيع تقريره على الوزراء تمهيدا لتحديد جلسة خاصة للبت بملف الكهرباء.

وقال: “يجب ان ننظر الى موضوع الكهرباء بشكل مختلف وبعيدا من السياسة مع التركيز على مصلحة لبنان وخزينة الدولة”، مشيراً إلى أنّ “أصحاب المولدات يستفيدون من أزمة الكهرباء دون اي فائدة عائدة للدولة لذلك وجب حل هذا الملف بعيدا عن السياسة والتركيز على مصلحة اللبنانيين وخزينة الدولة”.

وأضاف الحريري: “اذا كان هناك من حلول او اقتراحات عملية فليرسلوها إلي لدراستها والتداول بها في الجلسة المخصصة للكهرباء”.