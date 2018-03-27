يهرب من الخدمة العسكرية بخدعة غريبة!

دانت محكمة في كوريا الجنوبية شابا بالحبس مع إيقاف التنفيذ جراء إخضاع نفسه لتسمين مكثف، في وقت وجيز، حتى يتفادى الخدمة العسكرية في الجيش.

وبحسب ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن الشاب البالغ من العمر واحدا وعشرين عاما، أنهى دراسته في الثانوية العامة في فبراير 2016، ثم رفع وزنه بنحو ثلاثين كيلوغراما، خلال ستة أشهر، حتى وصل إلى 113 كيلوغراما حين جرى استدعاؤه إلى فحص طبي قبل الدخول إلى الجيش في يوليو.

وتم إجبار الشاب “المخادع” على قضاء الخدمة الوطنية بشكل مدني، لكنّ الشرطة الكورية الجنوبية فتحت تحقيقا، وكان بوسع المحكمة أن تدين المتهم بخمس سنوات من السجن.

وينص القانون الكوري الجنوبي على المتابعة القضائية لكل من حاول التهرب من خدمة عسكرية تستغرق عشرين شهرا، لكن عددا متزايدا من الشباب أضحوا يحاولون التهرب، سواءً لأسباب دينية أو ذاتية.