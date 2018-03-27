وفد أوروبي في طرابلس

زار وفد من الاتحاد الاوروبي برفقة المفوض رئيس لجنة الجوار الأوروبي والمفاوضات الواسعة يوهانس هان وسفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن، مدينة طرابلس واستهل جولته بلقاء عقد في مرفأ طرابلس وموقع الحاويات في المرفأ وموقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، بمشاركة رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة الوزيرة السابقة ريا الحسن ومدير المرفأ الدكتور احمد تامر.

وفي أحاديث للصحافيين، قال مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر:”بداية أود أن أشير إلى أهمية الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الاوروبيون إلى مرفأ طرابلس وهذا يعكس استشرافهم لمستقبل المرفأ وخاصة أن الحكومة اللبنانية ورئيس الحكومة سعد الحريري يبذلون جهودا حثيثة لتسويق طرابلس ومرفئها ولدور اقتصادي رائد لها مستفيدين من موقع المدينة لجهة قربه من الحدود اللبنانية السورية ووجود المرافق المتعددة من مرفأ ومعرض ومطار الرئيس رينيه معوض”.

وأضاف: “لمسنا من الوفد أن زيارتهم تهدف للاطلاع على مرافق المدينة والوزيرة ريا الحسن قدمت لهم شرحا وافيا كما قمنا من جهتنا بالمثل وشرحنا ما حققناه من تطوير وقدرات إضافية. وفي رأينا الزيارة تؤسس لأمر مهم جدا”.

أما هان فقال: “جئنا من قبل الاتحاد الاوربي للاطلاع عن قرب على حال المرفأ لبحث سبل توسيع وتطوير إمكانياته فهو يمتلك الكثير من الإمكانات الهامة ولكننا نعتقد أنه وحتى وقتنا هذا لم تستغل قدراته بالكامل ولذلك نحن يهمنا الاطلاع على قدراته وبنيته”.

وأضاف:” نحن بالفعل نرى مكامن غنى هذا المرفأ وهو قادر على تقديم الفائدة للبنان وأيضا لدول الجوار انطلاقا من سوريا. يهمنا أن نطور مع المسؤولين فيه قدراته وما يمكنه أن يقدم من خدمات وما يتعلق بالقوى المنتجة فيه ومن خلاله من شركات وصناعيين بما يعود بالفائدة على القطاع الصناعي ككل وعسى ان يتمكن الاتحاد الأوروبي من خلال زيارتنا من العمل على زيادة وتحسين ميزات المرفأ وامكاناته الهائلة”.

ثم انتقل الوفد الأوروبي الى معرض رشيد كرامي الدولي، حيث التقى رئيس مجلس الإدارة المهندس أكرم عويضة في حضور مدير عام المعرض أنطوان بو رضا. واستمع إلى شروحات من عويضة قبل أن يجول الجميع في أنحاء المعرض.