الحريري عن ملف الكهرباء: “لا نزال نبحث عن حلول”

أعرب رئيس الحكومة سعد الحريري عن أسفه في عدم تحقيق الحكومة اي انجاز حتى الان في ملف الكهرباء، فيما تزداد الحاجة الى الطاقة، مشيرا الى ان مقاربة الموضوع لم تكن دائماً تقنية وعلمية.

ولفت في خلال جلسة للحكومة الى ان دراسات وضعت حول الحلول الموقتة الى حين انجاز معامل الطاقة، لكن هذه الدراسات لم تعتمد. وقال: “لا نزال نبحث عن حلول فيما هذه الحلول ممكنة وتتطلب قرارً يخفف من معاناة المواطن ويستفيد في هذه الحالة اصحاب المولدات من دون اي فائدة للدولة”.

وأضاف: “يجب ان ننظر الى الموضوع بشكل مختلف وبعيداً عن السياسة مع التركيز على مصلحة لبنان وخزينة الدولة.”

وطلب الحريري من وزير الطاقة سيزار ابي خليل توزيع تقريره على الوزراء تمهيدا لتحديد جلسة خاصة للبت بملف الكهرباء.

كما طلب من الوزراء الذين لديهم مقترحات عملية او حلول للمشكلة ارسالها له لدراستها خلال الجلسة الخاصة بملف الكهرباء.