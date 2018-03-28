سوريا تتهم إسرائيل و تركيا بسرقة آثار معبد يهودي في جوبر

ذكر موقع صحيفة “جيروزاليم بوست” عن تعاون تركي إسرائيلي في تهريب آثار وتحف قديمة من معبد يهودي بالقرب من دمشق، وذلك بحسب شكوى رسمية قدمها سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي.

واتهمت سوريا اسرائيل، بإجراء عملية سرية بالتعاون مع تركيا لتهريب آثار قديمة من معبد يهودي بالقرب من دمشق، بحسب ما ذكر موقع صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وفي شكوى رسمية تم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، اتهم السفير السوري لدى الأمم المتحدة، د. بشار الجعفري، البلدين بالتعاون مع “الجماعات الإرهابية” في نهب آثار ثمينة من معبد جوبر البالغ عمرها 2000 عام.

وجاء في رسالة الجعفري: “تود حكومتي أن تنقل معلومات استخباراتية ذات مصداقية عالية تفيد بأن الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة جوبر، بالقرب من دمشق، قامت بالتعاون مع الاستخبارات التركية والإسرائيلية على نهب آثار ومخطوطات من الكنيس اليهودي القديم”، حسب نص الشكوى. وتابع السفير السوري أن “الآثار تم تهريبها عن طريق وسطاء محليين وأجانب إلى اسطنبول. وقام خبراء آثار في تركيا بفحصها وأكدوا أنها قديمة وثمينة للغاية، ومن ثم هُرّبت إلى نيويورك”.

وأضافت صحيفة “جيروزاليم بوست”، بحسب ما أوردت “دويتشه فيله”، أنه في أيار من عام 2014، تم تدمير كنيس إلياهو هانافي في جوبر نتيجة المعارك الشرسة بين الجيش السوري والفصائل المعارضة.

ووفقاً لموقع “ديلي بيست” الإخباري، فقد تمت مداهمة الكنيس اليهودي الغني بالتحف والآثار التاريخية الثمينة في أعقاب المعارك الدامية هناك.