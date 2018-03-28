التوتر بين روسيا والغرب لمصلحة سوريا!

كتب الاعلامي سامي كليب على صفحته على موقع الفيسبوك

لدي مجموعة من الأسئلة التي أود أن أشرككم بها :

السعودية تشتري أكثر الأسلحة دقة منذ نصف قرن …كيف استطاع الحوثيون قصفها بالصواريخ أين هي القبة الصاروخية الأميركية خصوصا أن القصف تزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان وهو بالمناسبة وزير الدفاع إلى واشنطن ؟؟؟ انا اعتقد ان الهدف هو استمرار بيع السعودية والخليج أسلحة كثيرة.

إذا كان الحوثيون يستطيعون قصف المملكة، فماذا لو وقعت حرب مع إيران؟ أنا اعتقد انها لن تقع لأن لا مصلحة فيها إلا لإسرائيل..وربما حتى إسرائيل ما عادت قادرة على تحمل حرب كبيرة ….وانا شخصيا اتمنى أن لا تقع أي حرب وخصوصا في دولنا العربية ..كل الدول

١٤ دولة أوروبية مع أميركا تطرد دبلوماسيين روسيين بذريعة تسميم عميل روسي….كم مرة سمحت إسرائيل وقتلت ناشطين فلسطينيين وعربا في أوروبا ومنهم من كان يفاوض للسلام معها …فلماذا لم يُطرد سفير إسرائيلي واحد ؟

لا داعي للإجابة، تعرفون الجواب

إذا استمر التوتر بين الغرب الأطلسي وروسيا هل سيكون هذا لصالح الدولة السورية ؟ انا اقول نعم …واعتقد أن دوما ستكون هدفا .

لا تزال الممثلة الإباحية الأميركية تقض مضاجع ترامب التي تؤكد انه مارس الجنس معها عام ٢٠٠٦ وهو ينفي ، ماذا لو كانت في دولة عربية ؟ ألم يكن أهلها اليوم يتقبلون التعازي؟؟ أنا أقول نعم …