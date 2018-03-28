في البقاع.. سرق من المنازل لشراء المخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة طالت منازل في بلدتي سحمر و يحمر البقاعيتين.
نتيجةً للاستقصاءات والمتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت إحدى دورياتها بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٨ من توقيف المشتبه به في بلدة زلّايا، ويدعى:
– ح. ح. (مواليد عام ١٩٩٦ لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بسرقة /9/ منازل في البلدتّين المذكورتَين، حيث كان يسرق من داخلها أموال أو مجوهرات بهدف شراء المخدرات التي يتعاطاها.
أحيل الموقوف إلى القضاء المختص، بناءً على إشارته.