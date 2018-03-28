ضعوا هذه النبتة في منزلكم واستعدوا للغنى والطاقة الإيجابية

برغم التقدم التكنولوجي الذي نعيشه في أيامنا، تبقى حيل ووصفات أجدادنا مهمة لحياتنا اليومية.

نقدم لكم في هذه المقالة، من بين الوصفات المتوارثة، نبتة تجذب الطاقة الإيجابية والمال والحظ. إليكم كل ما يجب أن تعرفوه عن فوائد هذه النبتة التي لا تقدّر بثمن !

بالإضافة إلى دورها الساحر في التزيين الداخلي، فإن النبتات هي منقيات طبيعية للجوّ؛ من المفيد أن نقتنيها سواء في الداخل أم في الخارج.

بعض هذه النبتات معروفة بأنها تجذب الحظ الحسن والمال والوفرة مثل نبتة Crassula ovata أو الكرسول البيضاوي، المعروفة أيضاً باسم شجرة الجاد ونبتة الحظ ونبتة المال أو شجرة المال.

ال Crassula ovata أو نبتة الجاد هي نبتة أزهارها وردية صغيرة أو بيضاء. إنها نبتة أصلها من جنوب أفريقيا، ولكنها منتشرة في العالم اجمع كنبتة زينة مستعملة داخلياً.

يتراوح طول أوراقها بين 3 إلى 9 سنتم وعرضها ما بين 2 و4 سنتم، ولها شكل بيضاوي إلى هلالي، وغالباً مع طرف أحمر ومدبب قليلاً. قد تنمو أوراق هذه النبتة سنوات عديدة بدون أن تزهر.

كيف تنجحون في زراعة نبتة الجاد ؟

نبتة Crassula ovata مثالية في داخل المنزل لأنها تتحمل الطقس الجاف ويمكن أن تحافظ على حياتها حتى لو أهملناها. ولكن النظافة مهمة لصحة هذه النبتة ولمظهرها. يجب إزالة كل الأوراق والعروق الميتة بانتظام، ويجب أيضاً السهر على تنظيف اوراق النبتة كل شهر بالماء.

نبتة الجاد تحتاج لضوء قوي ومكانها المثالي هو على حافة النوافذ المشمسة، إنها نبتة تنمو في بيئة نصفها شمس ونصفها ظل، ولكنها تزهر افضل في الاماكن المشمسة.

يجب أن نسقي هذه النبتة نادراً في الشتاء وغالباً في الصيف. مما يعني أنها تحتاج للري بشكل منتظم وبغزارة في الربيع والصيف، لكن بدون إفراط.

سر نبتة الجاد !

بحسب خبراء فن الفنغ شوي الصيني، فإن نبتة الجاد تبعث طاقة إيجابية تؤثر في كل مجالات الحياة، وخصوصاً في مجال الأعمال. ال Crassula ovata تسمى أيضاً نبتة الصداقة والحظ أو المال. بالإضافة إلى أن هذه النبتة جميلة، شديدة التحمل والعناية بها سهلة، فإنها تحسّن نوعية النوم وتساعد على تنظيم الحرارة وتصحح أنماط السلوك الغذائي.

هذه النبتة ليست الوحيدة على قائمة نبتات الفنغ شوي، فهناك نبتات أخرى مماثلة :

البامبو : إنها نبتة داخلية يمكننا ان نضعها في غرفة إضاءتها خفيفة، وهي معروفة بأنها تجلب السلام والحكمة. البامبو أصلها من آسية، وترمز إلى الثراء والحظ. هذه النبتة لها فوائد أخرى علاجية لمختلف الأمراض مثل تصلب الشرايين، الروماتيزم، ترقق العظام، الكسور، الاظافر والشعر المتقصف او الضعيف، والبشرة الجافة.

المريمية (القصعين) : تستخدم غالباً للتخلص من الذبذبات السلبية وخصوصاً الخوف والغضب والقلق. هذه النبتة بحاجة للرطوبة وهي تستخدم كعلاج طبيعي لمشاكل الفم والحنجرة، مشاكل الهضم، تنظيم العرق، اضطرابات سن اليأس وكل المشاكل المرتبطة بالعادة الشهرية.

الحبق : تقول التقاليد إن الجلوس أو الوقوف بجانب هذه النبتة ينظف الشخص لأنها تبعث من حولها هواءً نقياً وصحياً. لديها أيضاً خصائص ضخمة مقاومة للضغط النفسي، مضادة للبكتيريا وللالتهابات ولمحاربة نزلات البرد والإصابات الفيروسية والسكري والكولسترول المرتفع وأمراض القلب والشرايين وسوء الهضم.

الأوركيديا : هذه النبتة رمز الخصوبة، إنها ترمز إلى الكمال والنمو الروحي والجمال والطهارة بحسب الفنغ شوي. هذه النبتة الجميلة تلائم كل غرف المنزل لأنها تمتص ثاني أوكسيد الكربون وتطلق الاوكسجين.

زنبق السلام spathiphyllum : إنها نبتة تنشط دوران الطاقة في الغرفة، بفضل قدرتها على تنظيف الهواء الداخلي وتعطيل الملوثات الداخلية التي يمكن أن تشوش نوم وصحة ساكنيها.